Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.09.2024 13:11

Eski tip sürücü belgeleri tarihe karışıyor

Eski tip sürücü belgeleri yerini dijital özelliklere sahip yeni belgeye bırakıyor. Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ise 31 Aralık.

Eski tip sürücü belgeleri tarihe karışıyor

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

Yeni sürücü belgesi daha güvenli

Yeni sürücü belgeleri birçok farklılığı beraberinde getiriyor. Özel tasarımı sayesinde kopyalanması ve taklit edilmesinin önüne geçiliyor. Yeni kartlar kullanıcılara kolaylık da sağlayacak.Yeni sürücü belgesinin üzerinde ehliyetin sınıfından son geçerlilik tarihine kadar birçok bilgi de yer alıyor. Bu bilgilere kartın üzerindeki barkodun okutulması ile erişilebiliyor.

 

ETİKETLER
Ehliyet Nüfus
Sıradaki Haber
Numan Kurtulmuş Rusya Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Al Manar televizyonu kameramanı öldü
14:42
İŞKUR'dan yeni uygulama: Aday Havuz Sistemi
14:51
Balıkçılıkta 'planlı üretim' dönemi
14:26
Koruma altındaki kum zambakları Muğla sahillerinde çoğalıyor
14:19
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor
14:10
"Bozkırın Tezenesi" ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı
FOTO FOKUS
TRT Akademi İyi Bir Diksiyon İçin Rehber
TRT Akademi İyi Bir Diksiyon İçin Rehber
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ