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Türkiye
AA 29.06.2024 20:17

İzmir'de otlukta çıkan ve katı atık depolama alanına sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir'in Çiğli ilçesinde, otluk alanda başlayan ve makilik alan ile katı atık depolama alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de otlukta çıkan ve katı atık depolama alanına sıçrayan yangın kontrol altında
[Temsili Fotoğraf]

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle makilik alana, ardından da Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'na sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir İtfaiyesi ve Orman İtfaiyesinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tesiste insan ve çevre sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamış, saha yangından zarar görmemiştir."

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