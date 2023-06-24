Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.06.2023 00:27

İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kent genelinde belirlenen 26 bölgedeki ormanlık alana girişleri yangın riski nedeniyle 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, komisyon tarafından alınan kararlar sıralandı. Buna göre, ilçesi, köyü, mahallesi ve sınırları belirtilen 26 bölgedeki orman sahalarına yetkililerden başkasının girmesinin, bu ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir" sözleri yer aldı.

Orman Yasası'nın 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracakları ve orman aralarında koruma bandı oluşturacakları belirtildi.

Kocaeli'de yangına yol açabilecek malzemelerin ormanlara sokulması yasaklandı
Kocaeli'de yangına yol açabilecek malzemelerin ormanlara sokulması yasaklandı

İş makineleri hazır bulundurulacak

Açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (GDZ Elektrik Dağıtım AŞ - TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekleri kaydedildi.

Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracakları belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil numaralı telefonlara da yapılabilecektir."

Açıklamada, alınan düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymaları gerektiği, bu karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacağı kaydedildi.

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi
Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

ETİKETLER
İzmir Orman Yangını
Sıradaki Haber
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser
02:06
Rus komutanlar Wagner'e 'durma çağrısı' yaptı
01:51
Rus Güvenlik Servisi'nden Wagner üyelerine çağrı: Prigojin'i yakalayın
02:09
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
01:35
Van Gölü'nde eski dönemlere ait boru sistemi bulundu
01:23
Erzincan'da yakalanan şüphelinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ