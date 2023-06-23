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Türkiye
AA 23.06.2023 23:00

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan kararla havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı başlatıldı.

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri belirleyerek, milli servet olan ormanları yangınlara karşı korumak için orman yangınlarıyla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda ​​​​​​yetkili makamlardan izin alınmadan ormanlık sahalara girilmesi, piknik yapmak ve mola vermek yasaklandı.

Kararda anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımlarının gerçekleştireceği açıklandı.

Alınan karar kapsamında aralarında Bodrum Yarımadası, Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça,Marmaris, Yatağan, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Dalaman gibi ormanların yoğun olarak bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim'e kadar giriş yasaklandı.

Mesire alanları kapsam dışında

​​​​​​​Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımlarının gerçekleştireceğinin yer aldığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin de orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Belirtilen alanlara yetkili amirin izni alınmadan girilmeyecek, etkinlik ve piknik yapılamayacak, araç park edilemeyecek.

Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı. Bölgelerde denetimler aralıksız sürdürülecek, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

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