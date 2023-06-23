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Türkiye
AA 23.06.2023 20:44

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Bayram tatili için İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yola çıkan sürücüler, Kocaeli'den geçen Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya güzergahı genelinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'nda ise hasarlı trafik kazaları nedeniyle İzmit'teki viyadük ve tünel bölgelerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu Kurban Bayramı Trafik
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