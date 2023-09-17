İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter Tahtalı barajına düştü.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 4 mürettebattan 1'inin kurtarıldığını ve 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir.

Bölgeye Jandarma,Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir"

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.