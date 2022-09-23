Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Müdahale başladı
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına müdahale amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri bölgeye sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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