Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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