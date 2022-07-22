Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Otluk yangını söndürüldü
Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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