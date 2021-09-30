Birgi yolu üzerindeki ormanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Urla ilçesindeki Güvendik Polis Kampı yakınlarındaki makilik alanda da yangın çıktı. Buradaki yangına ise ormanlık bölgeye sıçramaması için 1 uçak, 3 arazöz ve 1 su tankeri yönlendirildi.

Her iki bölgedeki söndürme çalışmaları da devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]