Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ile kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Kars ve Ardahan'da akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve Ardahan'ın çevrelerinde saat 19.30'a kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Su baskını, sel, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Ardahan Kars Meteoroloji Yağış
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