İzmir'de kumar operasyonu: 215 kişiye suçüstü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan 2 umuma açık işletmede yasa dışı tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

24 Nisan'da, belirlenen adreslere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Gizli bölgeye saklanan kişiler jandarma ekiplerince yakalandı. Suçüstü yakalanan 215 kişiye toplam 871 bin 825 lira idari ceza uygulandı.

İşletmeler mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan materyallere el kondu. İşletme sahibi oldukları belirlenen G.A. ve Ö.T. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.