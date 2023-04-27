Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.04.2023 09:59

Adnan Oktar davasında 15 şüpheli daha yakalandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne 3 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adnan Oktar davasında 15 şüpheli daha yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda örgütün, lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten bugüne kadar güncel bir yapılanma sürecine girdiğini, cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışarıdaki üyelere iletildiğini tespit eden ekipler, dışarıdaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

Dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirleyen ekipler, Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sözde mehdi örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı ifadeler kullanıldığını tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, organize suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ayrıca örgüt evi olarak kullanıldığı değerlendirilen villa tipi 2 ikametin de aralarında bulunduğu adreslerdeki aramalarda, örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlaslı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı

Gözaltına alınan 7 kadın şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 8 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Adnan Oktar Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarihi gün
16:12
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
16:07
Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk
16:10
TSK'nın tankları modernizasyonla yeni kabiliyetler kazanıyor
15:41
Çiftçilere yaklaşık 4,5 milyar lira sulama desteği verilecek
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ