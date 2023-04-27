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Türkiye
AA 27.04.2023 09:55

İstanbul'da tramvay hattında arıza: Bazı seferler aksadı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arızası nedeniyle bazı duraklarda aksayan seferler normale döndü.

İstanbul'da tramvay hattında arıza: Bazı seferler aksadı
[Fotograf: DHA]

Tramvay hattının Zeytinburnu ile Cevizlibağ istasyonları arasında yaşanan elektrik arızası nedeniyle bir süre sefer yapılamadı.

Bu istasyonlar arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile yolcuların taşınması sağlanırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da tramvay hattında arıza: Bazı seferler aksadı

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattındaki seferler normal seyrinde devam etti.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Cevizlibağ istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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