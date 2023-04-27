Elazığ’da kaçak avlanan 2,5 ton balık ele geçirildi

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ile İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlanan 2,5 ton balık, nakli esnasında yakalandı.

Balıklara el konulurken şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Yakalanan balıkların çoğu dişi. Bu balıkların kilo başına 300-400 bin yumurta bıraktığını düşünürsek Keban Barajı’nın gelecekteki balık üretimi için çok büyük bir kayıp. Bu nedenle yasaklara uymak önemlidir. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek av yasağı boyunca baraj, göl, gölet gibi iç su kaynaklarında, nakil güzergahı üzerinde, satış ve toplu tüketim yerinde denetimlere devam edilecektir" denildi. (CK-Y) 27.04.2023 09:05:05 TSI NNNN