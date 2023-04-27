Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.04.2023 05:48

İzmir'de sağanak: Sitede su seviyesi yükseldi, sirenler çaldı

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu Karşıyaka ilçesindeki bir sitede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenle uyarı yapıldı.

İzmir'de sağanak: Sitede su seviyesi yükseldi, sirenler çaldı
[Fotograf: AA]

Kentin birçok ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını artıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sitede şiddetli yağışın etkisiyle rögarlar taştı. Su birikintileri oluştu.

Site yönetimince artan su seviyesi sonrası sirenle uyarı yapılarak vatandaşlar araçlarını güvenli bölgelere çekti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yağış sırasında şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı

Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

ETİKETLER
İzmir Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanmaya saatler kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:04
Brezilya'da Telegram uygulaması yasaklandı
06:39
Almanya ile İngiltere arasında Sudan gerilimi
06:28
ABD'de Cumhuriyetçilerin borç limitini artırmaya yönelik yasa tasarısına onay
06:25
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun kabinesinden 7 bakan görevinden ayrıldı
06:11
ABD, Norveç’e 1 milyar 166 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi
06:08
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı
Belçika'da seçim hazırlıkları tamamlandı
Belçika'da seçim hazırlıkları tamamlandı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ