İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanmaya saatler kaldı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlıyor.

Oy kullanılacak noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, oy kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.