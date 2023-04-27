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Türkiye
DHA 27.04.2023 04:51

İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanmaya saatler kaldı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanmaya saatler kaldı
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlıyor.

Oy kullanılacak noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, oy kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Yurt dışında oy verme işlemi bugün başlıyor
Yurt dışında oy verme işlemi bugün başlıyor

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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