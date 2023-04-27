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Türkiye
İHA 27.04.2023 10:01

Balıkesir'de sağanakla gelen taşkın araçları sürükledi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucu meydana gelen taşkın bazı araçları sürükledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı.

Sağanak nedeniyle bir derede oluşan taşkın, bazı araçların sürüklenmesine neden oldu.

Balıkesir'de sağanakla gelen taşkın araçları sürükledi

Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" dedi.

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Balıkesir Meteoroloji Sağanak
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