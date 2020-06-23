Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci ile rehavete kapılan vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi sonucu vaka sayısında artış gözlenen İzmir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Maske takılmaması halinde cezai işlem uygulanacağının belirtilmesine rağmen, akşam saatlerinde İzmir'de sahil boyu ile park ve bahçelere giden vatandaşların yine maske takmadığı görüldü.

Özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu park ve bahçelerde sosyal mesafeye de dikkat edilmediği gözlendi.