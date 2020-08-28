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İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu. 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor.
İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.
Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Cenazenin, 16 yaşındaki C.D.'ye ait olduğu belirlendi.
C.D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1 kişi gözaltına alındı
Polis, olayla ilgili S.Ö.'yü gözaltına aldı. C.D.'nin ölümüne ilişkin bir kişinin arandığı öğrenildi.
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