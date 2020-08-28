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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Abidin Tanrıverdi idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Atmalı köyü yakınlarında, Hacı Veli Kalmış'ın kullandığı otomobille çarpışarak devrildi.
Sürücü Abidin Tanrıverdi, araçlarda bulunan Donna Devrim, Kazım ve Fatma Tanrıverdi ile Hidayet Çağla Kalmış yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman-Gölbaşı kara yolu AdıyamanSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 12:53
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