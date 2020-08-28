Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.
Nergizlik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülen yangında, 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: orman yangını hatay arazözSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:50
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