Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2024 13:42

İzmir'de Kafes-28 operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 11 ilde düzenlenen Kafes-28 operasyonları kapsamında İzmir'de, uluslararası bir suç şebekesinin üyesi olduğu gerekçesiyle İran uyruklu kadın gözaltına alındı.

İzmir'de Kafes-28 operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve 29 Aralık 2021'den bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişinin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

11 ilde 'KAFES-28' operasyonu: 56 gözaltı
11 ilde 'KAFES-28' operasyonu: 56 gözaltı

Çalışmanın ardından İran uyruklu Masoomeh Taheri (51), Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan kadının, çoğunlukla İran ve Afganistan uyruklu kişileri, Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İzmir Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Tunceli'de kontrolden çıkan araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
14:45
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail aleyhine başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz
14:36
Bursa'da koyun sürüsü trafiği tıkadı
13:53
Kaçak yapıyı ağaç dallarıyla gizlemişler
13:43
Tunceli'de kontrolden çıkan araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
13:32
AB'den dünyanın en büyük Rus elmas madenciliği şirketine yaptırım
Uganda'daki park vahşi yaşamı keşfetmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor
Uganda'daki park vahşi yaşamı keşfetmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor
FOTO FOKUS
Bursa'da koyun sürüsü trafiği tıkadı
Bursa'da koyun sürüsü trafiği tıkadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ