Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin sanayi sitelerinden topladığı atık yağı, akaryakıt olarak satmaya çalıştığı yönünde bilgiye ulaştı.
Şüphelinin aracında kaçak akaryakıt üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 700 litre atık yağ ele geçirildi.
M.Ç, gözaltına alındı.
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