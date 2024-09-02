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Türkiye
AA 02.09.2024 20:26

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir Ankara Caddesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kantar mevkisinde, Hüseyin Ali C. idaresindeki otomobil ile Tuncay Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Hüseyin Ali C. ile aynı araçtaki Zeliha C.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Tuncay Y. ile aynı araçtaki Gülay Y. ve Bekir Y. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.

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