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Türkiye
AA 02.09.2024 19:50

İzmir'de kadın otobüs şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

İzmir'de belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesip, darbeden minibüs şoförü tutuklandı.

İzmir'de kadın otobüs şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

İzmir'de Esra Ş.'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen minibüs kesti.

Minibüsten inen sürücü C.G., ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı.

Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.

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