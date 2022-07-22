Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 farklı bölgede orman yangını çıktı. 6 uçak, 10 helikopter ve 30 arazözle yangına müdahale ediliyor.https://t.co/DiRTGaYaD8 pic.twitter.com/wFhOkPaOJk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 22, 2022

Yangına 3 dakika içinde ilk müdahale yapıldı

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı öğrenildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Otluk yangını söndürüldü

Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Doğanbey mevkiinde de yangın çıktı

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey mevkiindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı.

Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahale etmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.