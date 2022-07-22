İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.
Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 farklı bölgede orman yangını çıktı. 6 uçak, 10 helikopter ve 30 arazözle yangına müdahale ediliyor.https://t.co/DiRTGaYaD8 pic.twitter.com/wFhOkPaOJk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 22, 2022
Yangına 3 dakika içinde ilk müdahale yapıldı
İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı öğrenildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Otluk yangını söndürüldü
Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.
Doğanbey mevkiinde de yangın çıktı
Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey mevkiindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı.
Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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