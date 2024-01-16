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Türkiye
AA 16.01.2024 04:19

İzmir'de güzellik merkezinde bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de güzellik merkezinde bıçaklı kavga: 1 ölü

M.A. eşi B.A'nın sahibi olduğu Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki güzellik merkezine gitti.

Burada M.A. ile iş yerinde çalışan Sercan Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sercan Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sercan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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