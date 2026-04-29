TRT Haber - AA 29.04.2026 18:02

İzmir'de freni patlayan tır 9 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu 9 araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

[Fotograf: İHA]

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır,  İstanbul Caddesi üzerinde Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde freninin patlaması nedeniyle karşı şeride geçti.

Tır, yolda aralarında kamyon, polis arabası ve 7 araca daha çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kazada 1'i tır şoförü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı olan 2 polis memuru ile diğer 3 yaralı çeşitli hastanelere nakledildi.

Kazayla ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı.

