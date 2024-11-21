Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.11.2024 15:31

İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları yönünde bilgi ve çeşitli deliller bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ'ye fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, terör örgütünün hücre evinde saklandıkları da tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ETİKETLER
FETÖ İzmir Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
19 yaşındaki Fatma'nın organları 4 hastaya umut oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
17:09
Ömer Çelik: Netanyahu ve Gallant soykırımcılıktan hesap verecek
17:08
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 56'ya yükseldi
17:02
Hafta sonu kar geliyor
16:50
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'da düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü
16:22
İstanbul'da 2 gemi lodosun etkisiyle birbirine sürttü
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
FOTO FOKUS
Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor
Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ