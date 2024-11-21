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Türkiye
AA 21.11.2024 15:11

İstanbul'da yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar oldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bu nedenle Fatih Aksaray ve Beyazıt tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Yağış nedeniyle istasyonlarda ıslanıp zor durumda kalan yolcular, duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle "TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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