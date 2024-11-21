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Türkiye
İHA 21.11.2024 14:17

İstanbul'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor: Uçaklar pisti pas geçti

Kadıköy’de şiddetli lodos nedeniyle metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos nedeniyle Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluştu. Metrelerce boya ulaşan dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil kısmında su birikintileri meydana geldi.

Yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise zorluk yaşadı. Yaya yoluna motosikleti ile giren bir kişi ise motosikletinin batması sonucu mahsur kaldı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosiklet battığı yerden çıkarıldı.

Uçaklar pisti pas geçti

İstanbul'da, etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şu an normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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