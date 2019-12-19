Türkiye
İzmir'de ev yangını: 1 ölü19 Aralık 2019 Perşembe 05:38 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 05:37
İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Konak'ta tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin evin salon kısmında yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA