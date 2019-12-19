Ankara-İstanbul seferi yapan Bekir Karzan idaresindeki 41 AAZ 393 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevkiinde sahipsiz bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle plakası düşen otobüsün sürücüsü aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik polisi ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde bir süre inceleme yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya'nın cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA, AA