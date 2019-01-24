İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: AA