Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekipleri, 14 düzensiz göçmeni kurtardı, 5'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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