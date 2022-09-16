72 yaşındaki A.A'nın kullandığı kamyon ile 45 yaşındaki S.A. yönetimindeki otomobil, Antalya-Muğla kara yolu Küçüklü Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü 41 yaşındaki S.A ile Ö.A., 22 yaşındaki S.A. ve 16 yaşındaki N.O.A. hayatını kaybetti, 72 yaşındaki Z.K. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler ise hastane morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.