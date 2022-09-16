Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kamyon otomobille çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
72 yaşındaki A.A'nın kullandığı kamyon ile 45 yaşındaki S.A. yönetimindeki otomobil, Antalya-Muğla kara yolu Küçüklü Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü 41 yaşındaki S.A ile Ö.A., 22 yaşındaki S.A. ve 16 yaşındaki N.O.A. hayatını kaybetti, 72 yaşındaki Z.K. ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler ise hastane morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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