Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da ATV motoru devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir'in Göreme beldesinde, kullandığı ATV motor şarampole devrilen yabancı uyruklu kadın turist yaşamını yitirdi.
Bölgeye gelen 48 yaşındaki Hindistanlı turist Kulkarnı Paurnıma Daso, kiraladığı ATV ile gezintiye çıktı.
Kullandığı araç Aşk Vadisi yamaçlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilen Daso olay yerinde hayatını kaybetti.
Daso'nun cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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