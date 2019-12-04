İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Uğuz, şehir içi minibüslerde geçerli fiyat tarifesinin en son geçen yıl Kasım ayında düzenlendiğini dile getirdi.

Akaryakıt, servis ve yedek parça maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatın güncellenmesi ihtiyacının oluştuğunu kaydeden Uğuz, "Tüm hatlarda ulaşım ücretlerine 50 kuruşluk zam yaptık. Yeni fiyat tarifemize göre indi bindi bedelinin 3 liradan 3,50 liraya, uzun mesafe fiyatının ise 4,25 liradan 4,75 liraya oldu." dedi.

Kaynak: AA