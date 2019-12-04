TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda yapılan sunumda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019'daki çalışmaları ve yeni döneme ilişkin hedefleri anlatıldı.

Bakanlık, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında, gençlerin kendilerini daha rahat, huzurlu ve emniyette hissedecekleri bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, 2019 yılında 53 adet, 37 bin 276 kapasiteli yurt binası hizmete açıldı.

81 il, 235 ilçe ve 5'i KKTC'de olmak üzere toplam 774 yurtta, 679 bin 758'e ulaşan yatak kapasitesinin yıl sonuna kadar 681 bin 458'e çıkarılması planlanıyor.

2022 yılı sonuna kadar yatırım ve kiralama yoluyla toplam 187 bin 617 kapasiteli 192 yurt binası daha açılarak, toplam yatak kapasitesinin 867 bin 375'e ulaştırılması hedefleniyor.

Yurtlarda barınan öğrencilere 2018-2019 öğretim döneminde yapılan aylık 375 lira yardım, Eylül 2019'dan itibaren 420 lira olarak uygulanıyor.

Öğrencilere ödenen aylık burs/kredi miktarı ise 2020'den itibaren lisansta 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada ise bin 650 liraya yükseltildi.

Vakıf üniversiteleriyle tarihi anlaşma

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, sporculara verdiği burs müjdesi komisyondan iki hafta sonra hayata geçti.

Yıllardır beklenen sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı.

Protokol kapsamında, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Milli paralimpik ve defolimpik sporcular da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim alabilecek.

Gençlik Merkezlerinin sayısı 300'ü aştı

Bakanlık olarak gençlik alanında gerçekleştirilen projelerin başında Gençlik Merkezleri geliyor. 3 yıl önce 233 olan merkezlerin sayısı, 2019 Ekim ayı itibarıyla 313'e ulaştı.

Merkezlere üye 2 milyon 212 bin 683 genç bulunuyor. Gençlere, merkezlerde hem belirli bir müfredatın işlendiği teorik eğitimler hem de öğrendikleri bilgileri hayatlarında kullanmalarını sağlayacak yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda sosyal bilimler, kişisel gelişim, dini ilimler, inovasyon, değerler, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam ile spor ve güzel sanatlar atölyesi olmak üzere 8 farklı atölyede faaliyetler gerçekleştiriliyor.

2019 Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 185 bin 451 faaliyet gerçekleştirildi, 1 milyon 95 bin 210 genç bu faaliyetlere katıldı.

Lisanslı sporcu sayısı 10 milyona yaklaştı

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2002'de 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı, 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 9 milyon 745 bin 85'e yükseldi.

Ekim 2019 itibarıyla milli sporcular, uluslararası müsabakalarda bin 209 altın, bin 31 gümüş ve bin 249 bronz olmak üzere toplam 3 bin 489 madalya kazandı.

TOHM sporcularından bin 263 madalya

Bakanlığın hayata geçirdiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nden (TOHM) 22 ilde, olimpik 22 branşta yatılı veya gündüzlü olmak üzere toplam bin 166 sporcu yararlanıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna şu ana kadar 172 sporcu girmeye hak kazandı.

TOHM'da eğitim gören sporcular, uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya elde etti.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın ve 10 Bin Pota

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 250 bin kişiye yüzme öğretildi. 2020 sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi amaçlanıyor. Bakanlık bu yıl ayrıca Türkiye genelinde 10 Bin Pota Projesi başlattı.

Aynı anda basketbol, voleybol, badminton ve ayak tenisinin oynanabildiği çok amaçlı spor alanı projesi olan "10 Bin Pota" ile milyonlarca vatandaşın, evine en yakın yerde spor yapması hedefleniyor.

Kaynak: AA