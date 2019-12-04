Yuva kurmaya hazırlanan çiftler için hayata geçirilen çeyiz hesabı uygulamasına gençler yoğun ilgi gösterdi. 30 Kasım itibarıyla katılımcılara ödenen devlet katkısı 192 milyon 528 bin liraya ulaştı.

Çeyiz hesabı uygulaması 18 Nisan 2016'da başladı. Aradan geçen sürede 16 bin 627 katılımcıya ait 81 milyon 312 bin lira mevduat birikti. Çeyiz hesabı için ilk ödeme mayısta yapıldı.

Ödemeler bankalar üzerinden devam ediyor. Katılımcılar müracaatlarını hesaplarının bulunduğu bankalara yapabiliyor. Gençler 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı alabiliyor.

Katılımcıların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları şartı var.

2019 yılı için çeyiz hesabına katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Çeyiz hesabında 9 bin liraya kadar devlet desteği veriliyor. Devlet katkısı miktarı her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranınca artırılıyor.

Kaynak: TRT Haber