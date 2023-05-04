İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 180 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirilme veya yayma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı.

İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi.

Sahte sitelerle kullanıcıları dolandırdılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında, 180 şüpheli yakalanırken, 86 şüphelinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, İzmir’de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açarak dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.