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Türkiye
AA 04.05.2023 11:34

Balıkesir'de AK Parti seçim aracı ve şoförüne saldırı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, AK Parti'nin seçim aracına saldırıp şoförü darbettiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de AK Parti seçim aracı ve şoförüne saldırı

İddiaya göre, ilçe merkezindeki sahil yolunda seyreden AK Parti İlçe Kadın Kolları'na ait seçim minibüsünün müziğinden rahatsız olduğunu belirten 2 kişi ile araç sürücüsü Alaattin Koşan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine seçim aracına saldıran kişiler, minibüsten inen Koşan'ı darbetti.

Seçim aracındaki AK Parti'li kadınların ve çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

2 kişi gözaltına alındı

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülediği kavganın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Kadın Kollarına ait propaganda aracının saldırıya uğradığını söyledi.

"Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır"

Saldırıyı kınayan Başaran, "CHP'li olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından aracımızın şoförü darbedildi. Üzerine kapanan ablası tekmelendi. Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademizle açıklamamızın imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Tabii bu haletiruhiye burada birkaç kişiyle tezahür etmiş olabilir ama bugünkü saldırı, CHP ve artık 11'li olan masanın ülkemizi germe, kutuplaştırma, nefret söyleminde zirveye ulaştığının, bunun da artık halka yayıldığının ifadesidir. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır." diye konuştu.

"Balıkesir CHP İl Başkanı'nı özür dilemeye davet ediyorum"

Başaran, teşkilatlarına provokasyonlara uymamaları çağrısında bulunarak, "Kadın hakları noktasında bizleri eleştirenlerin bu durumu nereye sığdırabileceklerini açıkçası çok merak ediyorum. Balıkesir CHP İl Başkanı'nı özür dilemeye, teşkilatına sahip çıkmaya davet ediyorum. İnsanlarımızı kutuplaştırmaktan, nefret söylemi oluşturmaktan uzak durmamız lazım. Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı.

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