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Türkiye
DHA 04.05.2023 11:18

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına en çok başvuru Bahçelievler'den

Bakan Kurum'un açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına en yüksek başvuru Bahçelievler'den gelirken, Adalar 4 başvuruyla en alt sırada yer aldı.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına en çok başvuru Bahçelievler'den

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yapılan başvuru sıralamasında Adalar 4 başvuruyla en alt sırada yer aldı. En fazla başvuru ise Bahçelievler'den geldi.

6 bin 988 başvuru alan Bahçelievler’i 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi. Adalar ise en az başvuru yapılan ilçe. Adalar İlçesinden 4 başvuru yapıldı.  

En az başvuru adalardan

Büyükada'da uzun yıllar emlakçılık yapan İsmet Sert, "Adalar'da kentsel dönüşüm olmaz. Bir kere sit alanı olduğu için imar durumu müsait değil. Onun için 4 başvuru yapılmıştır. Yoksa herkes başvurur. Çünkü binalarımızın hepsi eski yeni bina yok. 2000 yılından sonra yapılan çok az sayıda bina var. Adalar birçok yerden daha sağlam. Kaçış yok çünkü Adalar sağlam bir yer. Zaten biliyorsunuzdur depremlerden oluşmuştur Adalar . Zemin sağlam, binalar 3 katlı, İstanbul'da olduğu gibi 15 veya 20 katlı binalarla 3 katlı binaların tehlike durumu tabii ki aynı değil. Bu yüzden Adalar'dan bir kaçış yok. Deprem yüzünden ev satan da yok. Satılık evler var tabi ama deprem sebebiyle değil. Deprem sebebiyle konut fiyatları da düşmedi. Zaten depremden önce çıkmıştı" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Murat Kurum
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