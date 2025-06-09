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Türkiye
AA 09.06.2025 00:09

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak'ta iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Yücehan Eryıldız (24) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eryıldız, ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan mahalle sakinleri, iki kişinin koşarak sokağa geldiğini, ardından silah seslerinin duyulduğunu ve kavgada çevreye bir miktar para saçıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet ve Suç Analiz Merkezi büroları ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda kullandığı tabancayla yakalandı

Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen S.B.A. olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Şüpheli ile Eryıldız'ın arkadaş oldukları, olayın taraflar arasında gerçekleşen tartışma nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan ikilinin sokakta bir araya geldiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin olaydan sonra bölgeden koşarak uzaklaşması da yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B.A. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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