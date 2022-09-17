Yazıbaşı Mahallesi'ndeki kozmetik firmasına ait fabrika binasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı sararken bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve AKS 110 ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın, fabrikanın ikinci binasının ardından yakındaki bir baharat firmasına ait paketleme yapılan tesise de sıçradı.

Kozmetik fabrikası deposundaki parfüm ve benzeri ürünler de yangın sırasında patlayarak çevreye saçıldı.

Yangını kontrol altına alabilmek için orman genel müdürlüğüne ait uçaklar da bölgeye yönlendirildi.

Fabrikadan patlama sesleri yükseldi

Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle patlamalar da meydana geldi.

Yangın nedeniyle hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen itfaiye erlerinin de olduğu 7 kişi hastanelere başvurdu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.