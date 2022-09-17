Bağ, bahçe, fidanlıklarda hem ekim hem de dikim çalışmalarına yardımcı olan gönüllü bahçıvanlar, ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak, bitkilerin yetişmesini sağlama becerisini kazanıyor.

Farklı meslek gruplarından insanlar, gönüllü bahçıvanlıkla küresel iklim değişikliği konusunda da farkındalık yaratmak için toprakla buluşmanın önemine dikkati çekiyor.

Ağaç dikmeyi, çiçek sulamayı, bitkileri budamayı öğrenen bahçıvanlara toprak ve bitkilerle buluşmak adeta terapi gibi geliyor. Bahçıvanlar günün istedikleri saatinde bahçede bitki ve çiçeklerle buluşmanın keyfini yaşıyor.

"Gönüllü bahçıvanlık terapi gibi geliyor"

Gönüllü bahçıvanlardan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Rana Abdulhamit, bahçıvanlığın hem eğitimine hem de psikolojisine fayda sağladığını söyledi.

Çok farklı bir bahçede olduklarını dile getiren Abdulhamit, buradaki bitkilerle ilgili bilgiler de öğrendiğini anlattı.

Bitkilerin sadece manzara olmadığını dile getiren Abdulhamit, "Bahçenin bir farklı ruhu var. O yüzden burada bahçıvanlık eğitimi alıp bahçede çalışıyorum. Gönüllü bahçıvanlık terapi gibi geliyor. Stresli olduğum zaman bitkilerle ilgileniyorum ve onları tanıyorum. Okuldaki eğitimden çok farklı bahçıvanlık. Mutluyum ve arkadaşlarıma da bahçıvanlık yapmalarını tavsiye ediyorum. Doğayla iç içe oluyorsunuz ve doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor" dedi.

"Stres atmak için güzel bir yer"

Gönüllü bahçıvanlardan Tekniker Emrah Kurtoğlu da bahçede bahçıvanlık yaparken şifalı bitkileri de tanıdığını anlattı.

Bahçedeki mevsimsel olarak değişkenlik gösteren birçok çalışmaya katılabildiğini belirten Kurtoğlu, birçok bitkiyi görmenin, kokusunu hissederek tanımanın mutluluk verdiğini söyledi.

Kurtoğlu, şöyle konuştu:

"Şehrin gürültüsünden uzak, stres atmak için çok güzel bir yer. Bahçedeki işler mevsimsel olarak değişiyor. Bahar aylarında genelde ekim, dikim işleri, ilkbahar, yaz aylarında hasat, sonbahara doğru budamalar oluyor. Gönüllü bahçıvanlığı herkese tavsiye ederim. Bu işe ilgi duyan herkes katılabilir. Bahçede kimyasal herhangi bir gübre kullanılmıyor. Doğaya dost bir bahçede çalışıyoruz. Bahçede birçok hayvanla da iç içe olabiliyorsunuz ve onları besleyebiliyorsunuz. Bu da size artı bir motivasyon sağlayacak ve stresten uzaklaştıracaktır."

Tasarımcı ve sanatçı Sertaç Akçay ise bahçede hem gönüllü bahçıvanlık yaptığını hem de bahçeye biyolojik gölet inşa ettiklerini belirtti.

Küçük bir su habitatı yaptıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Buradaki biyolojik dengeye, kuşlara ve tabiatın çeşitli unsurlarına faydalı olacak. Gönüllü bahçıvanlık yaparak toprakla uğraşmayı ve tabiatla meşgul olmayı seviyorum. Doğanın beni, kendi özüme daha fazla yaklaştırdığını düşünüyorum. Bu yüzden tabiatla uğraşıyorum. Modern insan sürekli masa başında çalıştığı için tabiat bunun en iyi antidotlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir alan ve kuruluş hepimiz için fırsat. Hepimiz burada tıbbi bitkiler ve geleneksel tıpla tanışabiliriz. Hem toplumumuz hem de dünyamız için yapabileceğimiz en güzel hamlelerden biri olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'nin 7 bölgesine ait bitkiler bu bahçede yetişiyor

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde Biyolog Dr. Tuğçe Ağba Sevencan, bahçelerinin 14 dönümlük alanda 2005 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olduğunu söyledi.

Bahçede birçok çalışmanın mevcut olduğunu ifade eden Sevencan, bahçıvanlık eğitimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Gönüllü bahçıvanlık eğitimimiz en talep gören eğitimlerimizden biri. Özellikle pandemiyle bahçemizde inanılmaz bir yoğunluk başladı. İstanbul gibi bir yerde toprağa dokunabilmek, bitkilerle haşır neşir olabilmek hem terapi anlamında hem bitkilere ilgi anlamında çok önemli. Bu sebeple herhangi bir yaş ve bir meslek kriteri olmadan herkesi bahçemize gönüllü olarak çalıştırabiliyoruz.

Günlük veya saatlik olarak bunlar planlanabiliyor. Tercihen bahçede o gün yapılacak işlerden, hasatlar, çim biçme veya budamalar olabilir. O gün bahçede ne yapılıyorsa bizlere destek sağlıyorlar. Aslında bu faaliyet hem çocuklar hem yetişkinler hem de özel gruplar için. Özel eğitim çocuklarını, engelli gruplarını da alıyoruz."