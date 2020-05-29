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İzmir'de bin 798 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak etil alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda bin 798 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan depoda kaçak etil alkol üretildiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda şişe, bidon ve tanklarda bin 798 litre etil alkol, 810 boş şişe, 350 plastik ve 200 metal bilyeli kapak, farklı markalarda 380 taklit etiket ve 40 litre kapasiteli tank ele geçirildi.
Operasyonda Özgür Ö. ile Suriye uyruklu Muhammed H. ve 18 yaşından küçük iki kişi gözaltına alındı.
Etiketler: izmir etil alkol izmir haber bornovaSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:31
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