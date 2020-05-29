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Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri yeniden 7 güne çıkarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında haftada 5 güne düşürülen Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri 7 güne çıkarıldı.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.
Buna göre daha önce 5 güne düşürülen Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin, Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her gün yapılmasına karar verildi.
Seferler bugünden itibaren her gün Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00 ve 20.00'de yapılacak.
Bu seferlere bağlı olarak yapılan Eceabat'tan Çanakkale'ye 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a 18.00 ve 20.00 seferleri de haftanın her günü gerçekleştirilecek.
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