Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Buca ilçesinde kent içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada otobüs sürücüsü H.C, Buca'dan Belenbaşı Mahallesi'ne seyir halinde karşı yönden gelen 36 yaşındaki Ersin Kartopu idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.
Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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